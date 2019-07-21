Konya'da katliam gibi kaza: 7 ölü

Kaza, saat 23.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Ticaret Borsası alt geçidinde meydana geldi. 42 ACM 965 plakalı otomobil, kimliği sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Muammer Can yönetimindeki 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerinden görüntüler.

Kazada her iki otomobil de hurda yığınına döndü. 42 ACM 965 plakalı otomobilde bulunan Hakan Yel, Muhammed Emin Gül ile kimliği belirlenemeyen 2'si kadın 3 kişi ile diğer sürücü Muammer ve eşi Memduha Can yaralandı.

Kaza yerinden görüntüler.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. 3'ü kadın 7 kişinin sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu.

Kaza yerinden görüntüler.

Alt geçit yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 7 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcılarının incelemesinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. 3 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yerinden görüntüler.

OYNAT 01:08 Konya’da korkunç kaza: 7 kişi hayatını kaybetti Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Kazada her iki araçta sıkışan ve hayatını kaybeden vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Çok sayıda sağlık ekibinin de müdahale için sevk edildiği kazada, kaza yapan araçlardan kurtulan olmadı. BiP'te paylaş

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