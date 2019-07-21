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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan denizde inceleme

Sahil Güvenlik Komutanlığının arama kurtarma gemisi TCSG Dost ile gece seyrine çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, denize açılarak incelemelerde bulundu. Telsizle tüm sahil güvenlik personeline de seslenen Bakan Soylu, ekipleri başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Haber Merkezi IHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Çeşme programı kapsamında Kaan 29 sınıfı Sahil Güvenlik Botu TCSG 107 ile denize açılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemerde bulundu.

Ardından Çeşme Limanı’ndan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi TCSG Dost’ a binen Soylu, saat 24.00 sıralarında gece seyrine çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telsizle tüm personele seslendi.

İlk olarak geminin kaptan köşküne çıkan Soylu, daha sonra Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile birlikte geminin köprü üstü bölümü ve arama kurtarma harekat merkezine çıkarak düzensiz göçmen operasyonları ve çalışmalara yönelik bilgiler aldı.

Telsizle tüm personele seslendi

Gemide şeref defterini de imzalayan Soylu, köprü üstü bölümden telsizle bölgedeki tüm sahil güvenlik personeline seslenerek, ekipleri başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Soylu, "Göçmen kaçakçılığı ile mücadelenizi ve sahil güvenlik çalışmalarınızı takdir ediyorum. Hem Türkiye’ye güven veriyorsunuz hem de göçmen kaçakçılığı ile nasıl mücadele edileceğini gösteriyorsunuz. Bütün arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Medeniyetimizin gücünü ve milletin asaletini ortaya koyuyorsunuz. Umutsuzca dalgaların seyrine bakan çocuklar ve ailelerine güçlü elinizi uzatıyorsunuz. Allah kolaylık versin” diye konuştu.

Bakan Soylu, denize açılarak incelemelerde bulundu.
  • Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve uçağın da seyir süresinin bir bölümünde eşlik ettiği TCSG Dost Arama Kurtarma Gemisi, gece 02.30’da Çeşme Limanı’na geri döndü. Soylu, tüm personelini tebrik edip, güven duyduğunu belirterek gemiden ayrıldı.

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