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Konya'da katliam gibi trafik kazası: Beş ölü beş yaralı

Konya'da 19 yaşındaki gencin idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı. Feci kaza sonucu beş kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Sürücü ise gözaltına alındı.

22:14 - 11/11/2023 Cumartesi
AA
Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Konya'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, Sefa Selvi (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücü gözaltına alındı.

#Konya
#Trafik Kazası
#Aile
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