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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 60 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 60 şüpheli tutuklandı

11:4617/03/2025, Pazartesi
DHA
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Konya'da 10 gün içinde yapılan 44 uyuşturucu operasyonunda gözaltına 88 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart ve 13 Mart tarihleri arasında 44 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 20 bin 859 adet uyuşturucu hap, 2 bin 052 ecstasy hap, 518 gram kannabinoid, 204 gram esrar, 154 gram metamfetamin, 64 peçeteye emdirilmiş kannabinoid, 62 gram eroin, 37 gram kokain, 3 gram skunk, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda aralarında uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilerin de bulunduğu 88 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 60'ı tutuklandı, 28'i ise serbest bırakıldı.



#Konya
#Asayiş
#Uyuşturucu

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