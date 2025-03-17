Konya'da uyuşturucu operasyonu: 60 şüpheli tutuklandı

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart ve 13 Mart tarihleri arasında 44 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 20 bin 859 adet uyuşturucu hap, 2 bin 052 ecstasy hap, 518 gram kannabinoid, 204 gram esrar, 154 gram metamfetamin, 64 peçeteye emdirilmiş kannabinoid, 62 gram eroin, 37 gram kokain, 3 gram skunk, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.