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Dört ayrı organize suç örgütüne operasyon: 79 kişi yakalandı

Dört ayrı organize suç örgütüne operasyon: 79 kişi yakalandı

08:4517/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da yapılan 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta operasyon düzenlendi.
İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da yapılan 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta operasyon düzenlendi.

İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) Ankara’da A.A.’nın, Adana’da A.S.’nin, Van’da O.Y.’nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yasa Dışı Kumar Oynatmak, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Suç Üstlenme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 2 adet el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


#İstanbul
#Ankara
#Adana

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