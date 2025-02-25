Altı ilde 8 organize suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli yakalandı

İstanbul’da Ş.K.’nin, Balıkesir’de F.Ö.‘nün, Antalya’da Y.K.’nin (Cezaevinde), Tekirdağ’da E.Y.’nin, Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin (2 ayrı örgüt), Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlenen operasyonlarda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, çek senet tahsilatı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
İstanbul’da Ş.K.’nin, Balıkesir’de F.Ö.‘nün, Antalya’da Y.K.’nin (Cezaevinde), Tekirdağ’da E.Y.’nin, Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin (2 ayrı örgüt), Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden; 43’ü tutuklandı. 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Operasyonlar sonucu; 20 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici/delici alet ile çek/senet ele geçirildi.