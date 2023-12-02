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Konya’da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı var

Konya’nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

11:54 - 2/12/2023 Cumartesi
IHA
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Karapınar ilçesi Karayolları Bakımevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ç. idaresindeki 27 BNV 77 plakalı Seç Turizm firmasının yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan T.C. idaresindeki 42 ANV 512 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.


Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü ve otobüste bulunan 10 yolcu ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




#Konya
#Otobüs kaza
#Kaza
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