İstanbul'da helikopter havalandı binlerce polis eş zamanlı denetime çıktı: Aranan 673 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden dokuz ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Bitlis merkezli 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında, 88 bölücü terör örgütü (BTÖ) şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Aramalarda, 5 AK-47 tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.