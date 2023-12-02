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İstanbul'da helikopter havalandı binlerce polis eş zamanlı denetime çıktı: Aranan 673 zanlı yakalandı

İstanbul genelinde 216 noktada 1694 personel, bir polis helikopteri, iki Deniz Limanı Şubesine ait bot ile gerçekleştirilen uygulamada aranan 673 şüpheli yakalandı.

10:17 - 2/12/2023 السبت
AA
Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 216 noktada 1694 personel, bir polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile uygulama gerçekleştirildi.


İkinci aşamada ise 1642 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle biten "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 185 bin 73 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 673 şüpheli ile yoklama kaçağı 151 kişi yakalandı, 450 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 43 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 163 fişek, 3 kilo 430 gram uyuşturucu, 1060 uyuşturucu hap ile bunun satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 695 lira ele geçirildi.


Uygulamada, 601 halka açık yer denetlendi, 10 iş yeri ile 74 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, 25 bin 736 araç ve 1792 motosiklet sorgulanırken, 1477 araç ve motosiklet ile 52 sürücü hakkında işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 499 bin 662 lira para cezası kesildi.


Denetimde ayrıca 11 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.




#"Huzur" asayiş uygulaması
#Denetim
#İstanbul
#polis
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