Köpek ısırması nedeniyle 6 ameliyat geçirmişti: Yedi yaşındaki Emir'in başında saldırının izleri kaldı

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan Emir Ensar, 9 Kasım 2023'te sokakta etli ekmek yerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeğin, başından ve yüzünden yaraladığı Emir Ensar, akrabalarının yardımıyla hayvanın ağzından kurtarıldı.
Emir Ensar, Ulaş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde zorlu bir tedavi süreci geçiren Emin Ensar, 6 kez ameliyat edildi.
"Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyorum"
Başında saldırının izleri kalan Emir Ensar Akbulut, yemek yediği sırada sahipsiz köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.
"Kafasındaki etler açılıyordu, gözü gözükmüyordu ve mosmordu"
Baba Muhammet Akbulut ise olayın olduğu sırada il dışında bulunduğunu anlattı.
Hastaneye geldiğinde Emir Ensar'ın kafasının ve yüzünün çok kötü durumda olduğunu gördüğünü belirten Akbulut, "Kafasındaki etler açılıyordu, gözü gözükmüyordu ve mosmordu. Burnunun ucu kopmaya gelmişti. Kafasındaki etler dilik dilikti" dedi.
İlk ameliyatta derinin tutması ve içinde mikrop kalmaması için uğraşıldığını, sonra izleri silmek amacıyla estetik ameliyatlar yapıldığını anlatan Akbulut, oğlunun yüzünde iz kalmaması için yara düzeldikçe estetik ve gerdirme işlemleri yapıldığını söyledi.
"Bugün benim çocuğum, yarın başkasının çocuğu"
Köyde çok sayıda sahipsiz köpek bulunduğunu dile getiren Akbulut, şunları kaydetti: