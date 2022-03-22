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ANTALYA

Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra yaşam savaşını sürdürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar (9) yoğun bakımdaki yaşam savaşı devam ediyor. Kalbi, böbrekleri ilaçlarla çalıştırılan, uyutulmaya devam edilen Mahra'nın ailesi, detaylı beyin MR'ının sonucunu bekliyor.

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Haber Merkezi DHA
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra iyileşti mi? Mahranın son durumu? Mahraya ne oldu?
Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra yaşam savaşını sürdürüyor.

Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Mahra'nın sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.


'DETAYLI BEYİN MR'ININ SONUCUNU BEKLİYORUZ'


Kazanın üzerinden 16 gün geçtiğini belirten baba Murat Pınar, Mahra'nın son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:
“MR çekildi, beyindeki hasara bakacaklar. Çünkü beyinden olumlu bir cevap yok. Kalp bir ara kendi kendine atmaya çalışıyordu, çok küçük de olsa atıyordu ilaçsız. Ama dün girdiğimde gördüm ki yine kalp ilacıyla çalışıyor. Çünkü çok düşmüştü kalp atışları, 47 seviyelerine inmişti. Yine kalp ilaçlarını vermeye başlamışlar, şu anda 80 civarında atıyor. Detaylı beyin MR'ının sonucunu bekliyoruz. Bu hafta perşembe günü en geç çıkar, dediler. Öyle bekliyoruz kapıda. Kalbi bir kere 10 dakika durmuştu, 10 dakika uğraş sonucu getirdiler, tekrar döndü hayata. Kötüye giden bir şey de yok, iyiye giden bir şey de. Ama kalbi kendi kendine atmıyor, ciğerleri kendi kendine çalışmıyor, böbrekleri ilaçla çalışıyor, şu anda beyin hala komut vermiyor. Doktorları detaylı beyin MR'ından sonra detaylı konuşacak. Bugüne kadar uyanmasını beklediler uyanmadı. Beynin ne kadar, nerelerinin hasar aldığını detaylı beyin MR'I sonrasında öğreneceğiz."


'KAMYON SÜRÜCÜSÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK'


Kamyon şoföründen şikayetçi olduklarını aktaran Murat Pınar, “Kamyon sürücüsü, kamera kayıtlarında da var, yaklaşık 4,5- 5 metre önüne kadar geldiği halde frene basmakla yetiniyor. Direksiyonu çevirse, sol taraftan bir araba geldiği zaman çarpmamak için nasıl direksiyonu çeviriyorsan, çocuk da gördüğü zaman frene basmak yerine direksiyonu çevirse kurtarabilirdi. Sağ tarafta kaldırım vardı, kaldırıma daha 1,5 metre mesafe var. Keşke, keşke, keşkeler çok tabii ki, keşke olmasaydı" diye konuştu.


Anne Derya Pınar ise Mahra'nın elinden tutarak yaşam umudu olmaya çalıştığını aktardı.

10 yaşındaki Mahra köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Yoğun bakıma alındı durumu ciddi
FOTOĞRAF 10
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Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.<br><br>
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Baba Murat Pınar, kızının sitenin bahçesinde bulunduğu sırada sokak köpeklerinin havlayarak üzerine geldiğini görünce korktuğunu söyledi.<br><br>
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Kızının köpekleri görür görmez önce kaldırıma, sonra da çapraz şekilde caddeye koştuğunu belirten Pınar, arkadan gelen kamyonun kızına çarptığını anlattı.<br><br>
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'BABA ÖLECEK MİYİM?'<br><br>Yakındaki bir otelde çalıştığı için haber verilmesi üzerine kısa sürede kaza yerine gittiğini ifade eden Pınar, şunları söyledi:<br><br>\"Kızımı yerde gördüm, bacaklarının üstü örtülüydü. Kaldırdım. Bacakları paramparçaydı. 'Baba ölecek miyim?' diyordu. 'Ne oldu kızım' dedim. 'Köpek kovaladı' dedi. 'Tamam kızım bir şey olmayacak' dedim.
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'SAĞ ÇIKMAYABİLİR HAZIRLIKLI OLUN'<br><br> İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi.\"
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Pınar, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek, sokaktaki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.
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Yetkilileri görevini yapmaya davet ettiğini ifade eden Pınar, \"Oturduğumuz sitede en az 10 çocuk daha var. Yarın başkasının başına gelip gelmeyeceği belli değil. Kazanın meydana geldiği yerde 5 iri kangal cinsi ve kırması köpek bulunuyor. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Defalarca insanlara saldırdılar.\" diye konuştu.<br><br>
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\"Ameliyat sonrası 72 saat çok önemli\"<br><br>Kızının ameliyattan çıktığını ifade eden Pınar, \"Ameliyatta kızımın bacağı kesildi, durumu kritik. Ameliyattan sonra ilk 72 saatin çok önemli olduğunu söylediler.\" diye konuştu.
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10 yaşındaki Mahra köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Yoğun bakıma alındı durumu ciddi
Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Melin Pınar'ın (10) ameliyatta ayağının kesildiği, yoğum bakıma alındığı bildirildi. Baba Murat Pınar "İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi."


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