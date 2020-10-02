​Koray Aydın tepkilere rağmen A takımında

Kurultay sonrası suların durulmadığı İYİ Parti’de gerilim önce Meclis grup seçimi ardından parti vitrini ile doruk yaptı. Akşener dün A takımında Aydın’a yeniden yer vererek muhaliflere adeta meydan okudu. Kurultay sürecinde “oy verilmeyecekler listesini hazırladığı” öne sürülen Koray Aydın yeniden teşkilatlardan sorumlu başkan oldu.
Söz konusu listede yer alan isimler listeden Koray Aydın’ı sorumlu tutarak Başkanlık Divanı’nda yer almaması gerektiğini belirtmişti. Akşener’in, MHP’den ihraç edildikten sonra geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye geçen Samsun Milletvekili Erhan Usta’ya da divanda ekonomi politikaları başkanı olarak görev vermesi dikkat çekti.