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Gündem Koray Aydın tepkilere rağmen A takımında
ANKARA

​Koray Aydın tepkilere rağmen A takımında

Koray Aydın tepkilere rağmen A takımında

İYİ Parti’de GİK dışı bırakılan isimlerin liste sorumlusu olarak gördükleri ve yönetim dışında bırakılmasını istedikleri Koray Aydın, yükselen tepkiye rağmen Genel Başkan Meral Akşener tarafından vitrine alındı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Koray Aydın
Koray Aydın

Kurultay sonrası suların durulmadığı İYİ Parti’de gerilim önce Meclis grup seçimi ardından parti vitrini ile doruk yaptı. Akşener dün A takımında Aydın’a yeniden yer vererek muhaliflere adeta meydan okudu. Kurultay sürecinde “oy verilmeyecekler listesini hazırladığı” öne sürülen Koray Aydın yeniden teşkilatlardan sorumlu başkan oldu.

Koray Aydın krizi ve genel merkezde dayak skandalı sorulan Akşener: Türkiye'yi bunlarla meşgul etmeyelim
OYNAT 00:22
Koray Aydın krizi ve genel merkezde dayak skandalı sorulan Akşener: Türkiye'yi bunlarla meşgul etmeyelim
İYİ Parti Genel Merkezinde bir başkan ve kadın üyenin darp edilmesi ve Koray Aydın kriziyle ilgili değerlendirmesi sorulan Genel Başkan Akşener, 'Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum' dedi.

Söz konusu listede yer alan isimler listeden Koray Aydın’ı sorumlu tutarak Başkanlık Divanı’nda yer almaması gerektiğini belirtmişti. Akşener’in, MHP’den ihraç edildikten sonra geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye geçen Samsun Milletvekili Erhan Usta’ya da divanda ekonomi politikaları başkanı olarak görev vermesi dikkat çekti.

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