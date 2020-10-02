​Koray Aydın tepkilere rağmen A takımında

Dünya

Pentagon’dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması açıklaması: Şiddeti kınıyoruz

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Azerbaycan ve Ermenistan'a ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Hem Azerbaycan hem de Ermenistan’a verdiğimiz tüm yardımı iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkilendirilmeyecek şekilde dikkatlice yapılandırdık” ifadeleri yer aldı. Öte yandan Pentagon'un, olayları yakından takip ettiğini belirten Sözcü Yarbay Thomas Campbell, "Şiddeti kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" diye konuştu.