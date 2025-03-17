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Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nin finalinde iki Türk sporcu bugün karşılaşacak

Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nin finalinde iki Türk sporcu bugün karşılaşacak

11:0317/03/2025, Pazartesi
DHA
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Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nde finalde 2 Türk sporcu karşılaşacak

PBA dünya şampiyonasında iki Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldiler. İki usta isim Türk bilardosunun gururu olup ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçecekler.

Semih Saygıner

Sene boyunca düzenlenen turnuvaların sonucunda oluşan ve sıralamada ilk 32'ye girerek en iyilerin yarıştığı PBA Dünya Şampiyonası finallerinin 5'incisi olan bu şampiyonanın finali Jeju Adası'nda yapılıyor ve TSİ 15.00'te başlayacak.

Lütfi Çenet



#Semih Saygıner
#Lütfi Çenet
#Bilarda
#Güney Kore

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