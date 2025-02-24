Fırtına moral buldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Evinde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini alan ve bu süreçte 1 de beraberlik alan bordo-mavili takım, ligde 8. sıraya çıkarken, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi de moral buldu. 3. dakikada Sorescu'nun şutu Uğurcan'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 20'de Banza'nın topuk pasıyla ceza alanı içine giren Lundstram'ın şutunda kaleci Burak sol tarafına yatarak topu kontrolü etti. 45+2. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Batagov'un indirdiği topu altıpas içindeki Banza filelere gönderdi: 1-0. 45+6'da Zubkov'un sağdan kullandığı serbest atışta Visca'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top filelere gitti: 2-0. 53'te Okere'nin yakın mesafeden dokunduğu top Uğurcan'da kaldı. 58. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine inen Visca'nın pasında altı pas içindeki Banza topu filelere göndererek skoru 3-0'a getirdi. Golden sonra farkı azaltmak isteyen konuk ekipte 72'de Kozlowski'nin şutunda Uğurcan'ın müdahale ettiği top yan direkten döndü. 76'da Lungoyi'nin şutunda, Uğurcan topu kornere çeldi. 77. dakikada Sorescu'nun soldan ortasında Semih kafayla skoru 3-1'e getirdi. 84'de Lungoyi, Malheiro ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakem penaltı noktasını gösterdi. Maxim, penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 3-2.

Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Edin Visca, "Çok zor bir havaydı. Bu galibiyeti sahamız için çalışan arkadaşlarımıza armağan ediyoruz. 3-2'den sonra zor bir maç oldu. İyi bir takımız, inşallah kazanmaya devam ederiz" dedi. Tüm takım arkadaşlarının iyi mücadele ettiğini belirten Boşnak yıldız, "Gecenin yıldızı takımdı. Geçen hafta bu duran top organizasyonunu çalıştık. Ben, Cham'a vermiştim. Yine çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Oleksandr Zubkov, "3-0'a kadar iyi bir maçtı bizim için. Toplu ve topsuz olarak etkiliydik ama 3-2'den sonra endişe verici bir maç oldu bizim için. Adaptasyon sürecim devam ediyor ve hala zamana ihtiyacım var ama takım bana çok yardımcı oluyor" dedi. Diğer Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan ise "Maçı daha iyi bitirebilirdik ama önemli olan kazanabilmekti. Son dakikalarda 2 golü yemeyebilirdik. Konsantrasyon veya disiplin eksikliği olarak nitelendirebiliriz. Sırada kupa maçı var. Kupanın takım, şehir ve taraftar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.