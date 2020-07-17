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Gündem Korkusu bile yetti İzmirli vatandaş depremde paniğe kapılıp yedinci kattan atladı
İZMİR

Korkusu bile yetti: İzmirli vatandaş depremde paniğe kapılıp yedinci kattan atladı

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı. Karabağlar ilçesinde yaşayan bir adam ise, paniğe kapılarak yedinci katta oturduğu dairenin balkonundan atladı. Park halindeki otomobilin üstüne düşerek ağır yaralanan vatandaş hastanede tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Paniğe kapılan vatandaş, yedinci kattan atladı.
Paniğe kapılan vatandaş, yedinci kattan atladı.

İzmir'de dün saat 21.09'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde halk büyük korku yaşadı. Karabağlar ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki Onur K. isimli vatandaş sarsıntı sırasında paniğe kapılarak yedinci kattaki balkondan atladı.

İzmir'de deprem paniği kamerada
OYNAT 00:46
İzmir'de deprem paniği kamerada
İzmir'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Edinilen bilgiye göre deprem, Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 6.2'lik sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar depremin ardından sokaklara döküldü. Şuan bölgede herhangi can ve mal kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
GÜNDEM
İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Bir otomobilin üzerine düşen Onur K., ağır yaralandı. Onur K, çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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