Korkusu bile yetti: İzmirli vatandaş depremde paniğe kapılıp yedinci kattan atladı

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı. Karabağlar ilçesinde yaşayan bir adam ise, paniğe kapılarak yedinci katta oturduğu dairenin balkonundan atladı. Park halindeki otomobilin üstüne düşerek ağır yaralanan vatandaş hastanede tedaviye alındı.
İzmir'de dün saat 21.09'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde halk büyük korku yaşadı. Karabağlar ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki Onur K. isimli vatandaş sarsıntı sırasında paniğe kapılarak yedinci kattaki balkondan atladı.
Bir otomobilin üzerine düşen Onur K., ağır yaralandı. Onur K, çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.