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İSTANBUL

​Korona sakinliği: Sokağa çıkma yasağında kaç kişi ceza yedi?

Korona sakinliği

Kovid-19 nedeniyle hafta sonuna kısıtlama gelince sokaklar sessizliğe büründü. İlk gün genel olarak kurallara uyuldu. Caddeler, meydanlar görevlilere ve kuşlara kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İstanbul'da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Ankara’nın Kızılay Meydanı’nda ise atlı polisler denetim gerçekleştirdi.

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  • Kısıtlamayı ihlal edenlere 3 bin 150 TL ceza uygulandı. İstanbul’da Sultanahmet Meydanı ve Eminönü’nde ise turist gruplarının gezdiği görüldü. Kısıtlamadan muaf olanlar otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir.” dedi.

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