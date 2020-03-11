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Koronavirüs fırsatçılarına karşı savcılık harekete geçti - İzmir haberleri

Koronavirüs fırsatçılarına karşı savcılık harekete geçti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüsü kullanarak, vatandaşlara fahiş fiyatlara malzeme satanların belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA

Türkiye'de görülen ilk 'koronavirüs' vakasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını bildiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir açıklama geldi.

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Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 29 kullanıcı tespit edildi

Koronavirüsü kullanarak, vatandaşlara fahiş fiyatlara malzeme satanların belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

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