Koronavirüs iznindeki hükümlülerle ilgili düzenleme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından komisyonda kabul edilen kanun teklifinin denetimli serbestlikle ilgili düzenlemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti: "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek

31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir."

31 Temmuz itibarıyla yükümlülükler kalkacak