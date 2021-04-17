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Gündem Koronavirüs nedeniyle kaybettiği eşinin adı Engelsiz Yaşam Merkezinde yaşayacak
İSTANBUL

Koronavirüs nedeniyle kaybettiği eşinin adı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaşayacak

Sultanbeyli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Projesi kapsamında açılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi için protokol imzalandı. Koronavirüs nedeniyle eşini kaybeden Dr. Ahmet Ayyıldız'ın bağışlarıyla hayata geçirilecek merkezde, çok amaçlı salon, engelli rehabilitasyon havuzu, spor salonu, bakım odaları, engelsiz kahvesi, sağlık ünitesi bulunacak.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs nedeniyle kaybettiği eşinin adı Engelsiz Yaşam Merkezinde yaşayacak
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile bağışta bulunan Dr. Ahmet Ayyıldız, Engelsiz Yaşam Projesi’nin protokolünü bugün imzaladı.

Sultanbeyli Belediyesi, Engelsiz Yaşam Projesi kapsamında açılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile bağışta bulunan Dr. Ahmet Ayyıldız, Engelsiz Yaşam Projesi’nin protokolünü bugün imzaladı.

Toplam bin 426 metrekare kapalı alanı, engelsiz parkı, 619 metrekare açık alana sahip hobi bahçesinin yer alacağı merkezin özel misafirlerine 20 farklı alanda atölye, kurs, terapi, özel eğitim, bakım ve teknik destek hizmetleri de sunacağı belirtildi.

“EVDE BAKIM, KUAFÖR İMKÂNLARI DA SUNACAĞIZ”

İlçe sakinlerinin memnun olacağı uygulamaların hayata geçeceğini ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Hemşehrilerimizin mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz. Üzerinde çalıştığımız Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin hazırlıklarına başladık. Merkezimiz hizmete girdiğinde engelli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak. Kardeşlerimiz merkezimizle hayatın içinde olacaklar. Burada onlara aşçılık, seramik, spor, yaratıcı drama, kilim dokuma, e-KPSS, bağlama ve ses, bilgisayar gibi daha birçok alanda kurs imkânı sağlayacağız. Ayrıca psikolojik ve pedagojik danışmanlık, oyun terapisi, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, hidroterapi gibi özel eğitim ve terapi hizmetlerini onlara sunacağız. Diğer taraftan bakım ve teknik destek hizmetleri kapsamında engelli nakil, evde bakım, kuaför, akülü araç şarj istasyonları gibi imkânlarla da kardeşlerimize hizmet edeceğiz” diyerek Dr. Ahmet-Ayşe Ayyıldız Engelsiz Yaşam Merkezi’ne yaptığı büyük katkılarından dolayı kıymetli iş insanı Dr. Ahmet Ayyıldız’a teşekkürlerini sundu.

“ONUN HATIRASINI BU MERKEZLE YAŞATACAĞIZ”

Eşim maalesef genç yaşta koronavirüsten vefat etti diyen Dr. Ahmet Ayyıldız ise “O sağ olduğunda da onunla bir okul, bir yurt yaptırmak için çaba sarf ediyorduk. Ama onun ömrü yetmedi. Bu görev şimdi bana onun vasiyeti. Ben de elimden gelen bütün çabayı gösterip bir an önce Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçirmeye gayret edeceğim. İnşallah böylece onun hatırasını yaşatmış olacağız. İlk günden beri çok mutluyum. Projeyi duyunca anında kabul ettim” diyerek projenin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

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