Koronavirüs nedeniyle OHAL ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede çok ciddi bir deneyim kazanıldığını ve sonuçları daha hızlı öngördüklerini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle birçok önlemi hızlıca uygulamaya başlayan Türkiye'de son olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu kararın ardından genel bir sokağa çıkma yasağı olur mu ya da OHAL ilan edilir mi soruları gündeme geldi. Bu sorulara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından cevap verdi. Bakan Koca şöyle konuştu:

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Sokağa çıkma yasağı ya da OHAL ilan edilir mi?

Demin ifade etmeye çalıştım. Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım.