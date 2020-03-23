Gündem Koronavirüs nedeniyle OHAL ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
ANKARA

Koronavirüs nedeniyle OHAL ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs nedeniyle Türkiye birçok önlemi hızlıca uygulamaya başladı. Son olarak 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu kararların ardından genel bir sokağa çıkma yasağı olacak mı ya da OHAL ilan edilir mi sorularına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.
Türkiye'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede çok ciddi bir deneyim kazanıldığını ve sonuçları daha hızlı öngördüklerini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle birçok önlemi hızlıca uygulamaya başlayan Türkiye'de son olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu kararın ardından genel bir sokağa çıkma yasağı olur mu ya da OHAL ilan edilir mi soruları gündeme geldi. Bu sorulara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından cevap verdi. Bakan Koca şöyle konuştu:

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Sokağa çıkma yasağı ya da OHAL ilan edilir mi?

Demin ifade etmeye çalıştım. Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım.


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Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Gaziantep’te yaşayan Suriyeli 100 doktor, Sağlık Bakanlığına çağrı yaptı. Doktorlar, koronavirüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye’ye destek olmak istediklerini belirtti.
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Hayat

Sıtma salgınında da kullanılmıştı: Zeytin yaprağı virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor

Kahvaltılarda severek tükettiğimiz zeytinin kendisi kadar yaprağı da insan vücudu için tam bir şifa kaynağı. Faydaları saymakla bitmeyen ve Kur'an-ı Kerim’de adı geçen meyvelerden biri olan zeytinin yaprağı bitkisel tedavide kullanılıyor ve uzmanlar tarafından da sıklıkla tavsiye ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten önce ortaya çıkan salgınlardan biri olan H3N2 virüsüne karşı dirençli olunmasını yardımcı olması ile bilinen zeytin yaprağının 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınında da kullanıldığı bilinmekte. Uzmanlar, her sabah bir tane yaş zeytin yaprağını çiğneyerek dil altında beklettikten sonra posasının atılmasının faydalı olacağını belirtiyor.
Darbeci Hafter Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi: 2 yabancı çalışan hayatını kaybetti
Dünya

Darbeci Hafter Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi: 2 yabancı çalışan hayatını kaybetti

Hafter'in teröristleri Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 yabancı çalışan hayatını kaybetti.

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