Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili açıklama
Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı ile koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Selçuk, "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı ile koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Selçuk'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı basın açıklamasında kuru öksürük ve yüksek ateş şikayeti olan bir erkek vatandaşın testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Koca, virüsü Avrupa teması üzerinden kaptığı belirlenen hastanın izole edildiğini ve aile bireylerinin hepsinin gözetim altında alındığını kaydetti. Bakan Koca, Aile bireylerinin her biri şüpheli kabul edilmektedir. Verilere göre tanı erken konmuştur" dedi. Bakan Koca açıklamasında şunları kaydetti: "Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti."