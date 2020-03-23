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ANKARA

Türkiye koronavirüs için Çin'den özel ilaç getirdi

Koronavirüs tedavisi için Çin’den özel ilaç getirildi: Bugün hastalara uygulandı

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacın Çin’den Türkiye’ye getirttiklerini açıkladı. Bugün itibariyle hastalara uygulanan ilacın ne sonuç verdiğini hastalar üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Getirilen ilaç Çin'de olumlu sonuçlar vermişti.
Getirilen ilaç Çin'de olumlu sonuçlar vermişti.

Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili Türkiye’de var olan süreçle ilgili alınan kararları kamuoyu ile paylaşan Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüs tedavisi için Çin’den yeni bir ilaç geitirldiğini açıkladı. Türkiye’deki vakalarla ilgili çok önemli gelişmelerin olduğunu belirten Bakan Koca, birçok hastanın iyileştiğini kaydetti. Bakan Koca’nın getirilecen koronavirüs ilacı ile ilgili açıklaması şöyle:

İyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün itibariyle sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan; özellikle yoğun bakımda hastalarında kullanılmasının 11 veya 12 günden 4 güne dair düşürdüğüne dair bilgilerini bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Bugün Çin Büyükelçiliğiyle de görüştüm. Bu ihtiyacımızı karşılama noktasında da bir gayret içinde olacaklar.

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Özel ilaç hastalara uygulandı

Sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibariyle başlandığını ifade etmek istiyorum. Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da görmüş olacağız. Sonuçları sizlerle paylaşmış olacağız.

Şu dönemde dünyada sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere; yakından takip ettiğimizi ve tedavi boyutuyla da temas içinde olduğumuzu, vatandaşımıza en uygun tedaviyi nasıl yapma gerektiği noktasında çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Pozitif olan bütün vakalara, dünyanın başlamadığı ama bizim bütün vakalara başlamayı planladığımız ve önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz ve açıklama yapacağımız tedavi şeklini de ifade etmek istiyorum.

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