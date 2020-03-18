Koronavirüs testleri yarından itibaren Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılmaya başlanacak!

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi’nde yer alan 7 kişinin 3’ünde solunum sıkıntısı olmakla birlikte 29 kişi, Devlet Hastanesinde 13 kişi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 7 kişi olmak üzere 49 hastanın yakın takibi yapıldığı öğrenildi.

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Korona danışma hattı hizmete açıldı

Ayrıca ilk muayenesi havalimanında gerçekleşen 252 umre yolcusunun Hunat Hatun Kız yurduna yerleştirildiği, semptomları olan 7 kişinin gözlem altına alındığı kaydedildi. Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından ilgili ekiplerin 7/24 hizmet esasına göre çalışmaya geçtiği, havalimanlarındaki yolcu kontrolleri, alınan örneklerin nakilleri ve koordinasyon hizmetleri kesintisiz olarak yapıldığı belirtildi. Ayrıca 0538-931-45-66 numaralı hat Korona danışma hattı olarak hizmete başladığı da ifade edildi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin yoğun uğraşları sonucu Covid-19 hastalığı tanısı için yapılan testlerin Sağlık Bakanlığı talimatıyla 19 Mart tarihinden itibaren referans hastane olan Kayseri Şehir Hastanesinde yapılmaya başlanacağı bildirilirken, kentte bulunan Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hizmetleri acil tedavi dışında hasta kabulüne kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan kentte hizmet vermekte olan Sağlıklı Hayat Merkezleri geçici olarak kapatıldığı, çalışan personel ihtiyaçlar doğrultusunda diğer birimlere kaydırıldığı da belirtildi.

FOTOĞRAF 14 İstanbul'da üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, koronavirüs nedeniyle eğitime 3 hafta ara verilmesinin ardından kentten ayrılmak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Bir firmada şoförlük yapan Osman Öncü, seferlere devam ettiklerini, eğitime ara verilmesiyle insanların büyükşehirlerden ayrılmaya başladığını söyledi. Öncü, otobüsleri her sefer sonrası ilaçla dezenfekte ettiklerini, devamlı kolonya ikramında bulunduklarını ve hijyene dikkat ettiklerini anlattı. Yaklaşık 30 yıldır otobüs kaptanlığı yapan Metin Kurt ise belirlenen kurallara uyduklarını, araçları günlük dezenfekte ettiklerini ve yolcular için de gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi. Kurt, Burada bir yoğunluk var. Otobüsler karşılıklı dolu gidip geliyor. dedi. İstanbul'dan Siirt'e yolculuk yapan Muhammed İsmail Atak ise kişisel tedbir aldıklarını belirterek, hükümet tarafından alınan tedbirlerin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. Mardin-İstanbul arası sefer yapan bir firmada muavin olarak çalışan Yusuf Sincar da Mardin'den İstanbul'a talep düşerken, İstanbul'dan Mardin'e talebin arttığını belirterek, Gençler daha çok. Öğrenciler galiba. dedi. Gaziantep'e gitmek için otogara gelen İsa Yeşiltaş adlı vatandaş ise artan bilet fiyatlarına tepki göstererek, şu şekilde açıklamada bulundu: Dünden beri yer yok. Fiyatlar iki katına çıkmış. Dün 140 lira olan bileti bugün 170 lira yapmışlar. Yer de yok. Yer olsa alıp gideceğiz. Zulümdür bu. Yarın öbür gün 200 lira da olacak böyle giderse. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda koronavirüs yoğunluğu: ​​Bilet fiyatları iki katına çıktı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, eğitime ara verilmesi ve kimi iş yerlerinin çalışanlarını izne çıkarması sonrası memleketlerine dönmeye çalışan vatandaşlar otogarda yoğunluğa neden oldu. Gaziantep'e gitmek için otogara gelen İsa Yeşiltaş adlı vatandaş ise artan bilet fiyatlarına tepki göstererek, "Dünden beri yer yok. Fiyatlar iki katına çıkmış. Dün 140 lira olan bileti bugün 170 lira yapmışlar" dedi. BiP'te paylaş

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