Gündem Koronavirüs testleri yarından itibaren Kayseri Şehir Hastanesinde yapılmaya başlanacak
KAYSERİ KORONAVİRÜS

Koronavirüs testleri yarından itibaren Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılmaya başlanacak!

Koronavirüs testleri yarından itibaren Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılmaya başlanacak

Koronavirüs hastalığı tanısı için yapılan testler, Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla 19 Mart tarihinden itibaren referans hastane olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılmaya başlanacağı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi’nde yer alan 7 kişinin 3’ünde solunum sıkıntısı olmakla birlikte 29 kişi, Devlet Hastanesinde 13 kişi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 7 kişi olmak üzere 49 hastanın yakın takibi yapıldığı öğrenildi.

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Korona danışma hattı hizmete açıldı

Ayrıca ilk muayenesi havalimanında gerçekleşen 252 umre yolcusunun Hunat Hatun Kız yurduna yerleştirildiği, semptomları olan 7 kişinin gözlem altına alındığı kaydedildi. Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından ilgili ekiplerin 7/24 hizmet esasına göre çalışmaya geçtiği, havalimanlarındaki yolcu kontrolleri, alınan örneklerin nakilleri ve koordinasyon hizmetleri kesintisiz olarak yapıldığı belirtildi. Ayrıca 0538-931-45-66 numaralı hat Korona danışma hattı olarak hizmete başladığı da ifade edildi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin yoğun uğraşları sonucu Covid-19 hastalığı tanısı için yapılan testlerin Sağlık Bakanlığı talimatıyla 19 Mart tarihinden itibaren referans hastane olan Kayseri Şehir Hastanesinde yapılmaya başlanacağı bildirilirken, kentte bulunan Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hizmetleri acil tedavi dışında hasta kabulüne kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan kentte hizmet vermekte olan Sağlıklı Hayat Merkezleri geçici olarak kapatıldığı, çalışan personel ihtiyaçlar doğrultusunda diğer birimlere kaydırıldığı da belirtildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda koronavirüs yoğunluğu: ​​Bilet fiyatları iki katına çıktı
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Bir firmada şoförlük yapan Osman Öncü, seferlere devam ettiklerini, eğitime ara verilmesiyle insanların büyükşehirlerden ayrılmaya başladığını söyledi.
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Öncü, otobüsleri her sefer sonrası ilaçla dezenfekte ettiklerini, devamlı kolonya ikramında bulunduklarını ve hijyene dikkat ettiklerini anlattı.
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Yaklaşık 30 yıldır otobüs kaptanlığı yapan Metin Kurt ise belirlenen kurallara uyduklarını, araçları günlük dezenfekte ettiklerini ve yolcular için de gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.
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Kurt, Burada bir yoğunluk var. Otobüsler karşılıklı dolu gidip geliyor. dedi.
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İstanbul'dan Siirt'e yolculuk yapan Muhammed İsmail Atak ise kişisel tedbir aldıklarını belirterek, hükümet tarafından alınan tedbirlerin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.
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Gaziantep'e gitmek için otogara gelen İsa Yeşiltaş adlı vatandaş ise artan bilet fiyatlarına tepki göstererek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Dünden beri yer yok. Fiyatlar iki katına çıkmış. Dün 140 lira olan bileti bugün 170 lira yapmışlar. Yer de yok. Yer olsa alıp gideceğiz. Zulümdür bu. Yarın öbür gün 200 lira da olacak böyle giderse.
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda koronavirüs yoğunluğu: ​​Bilet fiyatları iki katına çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, eğitime ara verilmesi ve kimi iş yerlerinin çalışanlarını izne çıkarması sonrası memleketlerine dönmeye çalışan vatandaşlar otogarda yoğunluğa neden oldu. Gaziantep'e gitmek için otogara gelen İsa Yeşiltaş adlı vatandaş ise artan bilet fiyatlarına tepki göstererek, "Dünden beri yer yok. Fiyatlar iki katına çıkmış. Dün 140 lira olan bileti bugün 170 lira yapmışlar" dedi.

İstanbul’un lüks caddelerinden Bağdat Caddesi sessizliğe büründü: Marmaray istasyonları boş kaldı
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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bağdat Caddesi ve Kalamış, Fenerbahçe de sessizliğe büründü. Caddedeki kafeler kepenk kapattı.
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İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine ’Korona virüs tedbirleri’ adı altında gönderdiği ek genelge ile geçtiğimiz gün 00.00 itibariyle ’Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin’ geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İstanbul’da uygulanmaya devam etti.
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İnsan trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesi ve Kalmış Fenerbahçe’de bulunan kafeler kepenk kapattı.
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Bağdat Caddesinde bulunan kafe esnafı, “Normalde bu saatlerde doluyuz. Müşterilerimiz çok, kahvaltı masalarımız baya oluyordu. Korona virüsünden dolayı, hastalıktan dolayı kafeler kapalı, çevre boş, insanlar dışarı çıkmıyor. Her yer kapalı ve 2’nci bir emre kadar kapalı olacak. Cadde çok sakin kimse sokağa çıkmıyor “ diye konuştu.
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İstanbul’da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla toplu taşıma araçları ve sokaklar boş kaldı.
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Korona virüs nedeniyle boşalan Marmaray istasyonu havadan görüntülendi.
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye’yi de etkilemeye devam ediyor. İşe gitmeyen ve dışarı çıkmayan vatandaşların kendilerini eve kapatmasıyla toplu ulaşım araçları ve sokaklar adeta boş kaldı.
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İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray da boş kaldı.
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Normalde en yoğun olduğu saatlerde Marmaray’ı az sayıda vatandaşın kullandığı görüldü.
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kalan Marmaray istasyonu drone ile görüntülendi.
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İstanbul’un lüks caddelerinden Bağdat Caddesi sessizliğe büründü: Marmaray istasyonları boş kaldı
İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Marmaray istasyonları boş kaldı.

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