Koronavirüs Uludağ'daki eğlenceyi affetmedi: 10 otel personelinin testi pozitif

Kış turizminin gözde mekânı Uludağ geçen hafta bir otelin kafe bölümünde sosyal mesafe hiçe sayılarak yapılan eğlenceye ait görüntülerle gündeme gelmiş, kamuoyunun tepkisini çekmişti.

11 KİŞİ POZİTİF

İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile 10 gün hizmete ara verilen otelin 11 personelinde Covid-19 testi pozitif çıktı. Özellikle oteller bölgesinde maske mesafe kurallarını tatilcilere anons yaparak hatırlatan jandarma ekipleri maske takmayan yerli ve yabancı turistleri tek tek uyarıyor. Otel odasından maskesini almadan çıkanlar tekrar otellerine gönderiliyor. Maskesini unutanlar mecbur geri dönüyor. Çok sayıda ekiple oteller bölgesinde görev alan jandarma ekipleri kayak pistinde de maske takmayanları tek tek uyarıyor. Ancak bütün ikazlara uyarılara rağmen pistlerdeki kalabalık görüntü görenleri düşündürüyor.

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DOLULUK ORANI YÜKSEK

Otellerin, kayak kiralama odalarının ve kafelerin tedbirler kapsamında kurallara uyduğu Uludağ’da hafta içi günü birlikçi ve turistler, hafta sonu da otellerde konaklayan misafirlerle yabancı turistler kayak yapmanın tadını çıkartıyor. 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile sezonun geç bitmesini bekleyen işletmeler, yüzde 100’e yakın doluluk oranları ile çalışıyor.

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