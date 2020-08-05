Koronavirüse rağmen yoğunluk ile gündem olan Çeşme'de kaymakam Mehmet Kara görevden alındı
İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde yaşanan olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, sahillerde salgına karşı önlemlere uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, Manisa Vali Yardımcılığına getirildi, Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.
Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarınını darp edilmesiyle gündeme gelen İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de flaş bir gelişme yaşandı.
Kaymakam Kara, İzmir vali yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde yaşanan olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, sahillerde salgına karşı önlemlere tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, Manisa Vali Yardımcılığına getirildi, Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.
Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerin, Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.