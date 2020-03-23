Koronavirüsle mücadelede sorumsuzluğun cezası kesildi: Karantina süresine uymayan 2 kişi hakkında ev hapsi kararı çıktı

Karabük’te yurt dışından gelen 2 kişinin koronavirüs bulaşıcı hastalığı ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı 14 günlük karantina süresine uymadıkları belirlendi. Söz konusu durum ile ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, 14 günlük karantina süresini dikkate almadıkları tespit edilen G.Ü. ve S.Ü. hakkında toplum sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME KARARIYLA EVLERİNDEN ÇIKMAMA CEZASI VERİLDİ

Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinde 22 Mart 2020 tarihinde görülen davada, G.Ü. ile S.Ü.’nün, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından daha önceden kendilerine tebliğ edilen 14 günlük karantina süresine uymadıkları ve uymayacaklarını ifade ettikleri yer aldı. Bunun üzerine mahkeme tarafından, G.Ü. ile S.Ü.’nün TMK 32. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince 26 Mart 2020 tarihine kadar evlerinden çıkarılmama şeklinde alıkonulmalarına karar verildi.

TESTLERİ NEGATİF ANCAK KULUÇKA SÜRESİ NEDENİYLE HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR

Ayrıca, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dava duruşmasında sunulan yazıda, vatandaşların Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı ancak kişilerin testlerinin negatif çıkmalarına rağmen 14 gün içerisinde hastalık belirtisi gösterebileceği ihtimali göz önünde bulundurulduğu ve bundan dolayı toplum sağlını korumak amacıyla tedbir kararı istedikleri yer aldı.

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