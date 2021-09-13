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Koronavirüs'te artan çocuk hasta sayısı korkutuyor

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, çocuklarda koronavirüs vakalarında ciddi bir artış yaşandığını söyleyerek, "Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 15-20 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı. Çocuklar daha önceki döneme göre korona virüsü maalesef daha ağır geçiriyorlar." dedi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüste artan çocuk hasta sayısı korkutuyor
Uzm. Dr. Binnaz Çelik, çocuklarda koronavirüs vakalarında ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Binnaz Çelik, delta varyantının ortaya çıkmasından sonra çocukların koronavirüsten daha fazla etkilendiğini kaydetti.

"DELTA VARYANTI ÇOCUKLARDA VAKA ARTIŞINA NEDEN OLUYOR"

Çocuklardaki vaka sayılarında çok fazla artış yaşandığını dile getiren Çelik, "Çocuklarımızın daha önce koronavirüsten etkilenme durumu çok azdı. Özellikle pandeminin başlangıç döneminde ve sonrasında ama delta varyantı ortaya çıktıktan sonra çocuklarda da erişkinler kadar çok olmasa da önceki gördüğümüz çocuk vakalarına göre çok fazla artış var. Özellikle adölesan dönemindeki çocuklarda ciddi bir artış görüyoruz ve daha önceki döneme göre maalesef daha ağır geçiriyorlar. Bizim yatan hasta sayımız 5’i geçmiyordu ancak şu anda 15-20 seviyesinde, pandemi poliklinik sayılarımız 100’lere dayandı. Ciddi bir çocuk vaka artışı görüyoruz ve artık çocuklarda ciddi semptomlar gösterebiliyor" diye konuştu.

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"ÇOCUĞUNUZ 12 YAŞ ÜZERİNDEYSE MUTLAKA AŞI YAPTIRIN"

Velileri uyaran Binnaz Çelik, "Aşı 12 yaş üzeri çocuklara tanımlandı. Çocuğunuz 12 yaş üzerindeyse mutlaka aşısını yaptırın. Çünkü aşıdan korkmaktansa, Covid-19 semptomlarından korkmak daha önemli. Çünkü çok ciddi semptomlar ve ciddi şekilde hastaneye yatışlar oluşabiliyor özellikle de bu dönemde. Çocuklarına maske, mesafe ve hijyen konusunda eğitim vermeleri gerektiğini, buna çok dikkat etmeleri konusunda her gün uyarı yapmaları gerekiyor. Ebeveynlerimiz lütfen şu an için 12 yaş üzerindeki çocuklarını aşılatsınlar" dedi.

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