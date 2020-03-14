Koronavirüsün ardından İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 17 azaldı Koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 17 azaldı. İstanbul'da toplu ulaşımı 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 kişi dün, 13 Mart'ta ise 6 milyon 188 bin 972 kişiye düştü.

Haber Merkezi 14 Mart 2020, 13:39 Son Güncelleme: 14 Mart 2020, 13:49 AA