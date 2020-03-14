Gündem Koronavirüsün ardından İstanbulda toplu ulaşım yüzde 17 azaldı
İSTANBUL

Koronavirüsün ardından İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 17 azaldı

Koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 17 azaldı. İstanbul'da toplu ulaşımı 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 kişi dün, 13 Mart'ta ise 6 milyon 188 bin 972 kişiye düştü.

Haber Merkezi AA
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Metrobüslerde maskeli 'koronavirüs" önlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, vatandaşların İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı azalırken özel aracıyla trafiğe çıkanların sayısı arttı. Koronavirüs salgını riski nedeniyle pazartesi gününden sonraki 4 günde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarını kullanım rakamlarında yüzde 17'lik düşüş kaydedildi.

7.4 MİLYONDAN, 6.1 MİLYONA DÜŞTÜ

  • İstanbul'da toplu ulaşımı 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 kişi, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925 kişi kullanırken koronavirüs vakasına rastlandığı bilgisinin paylaşıldığı 11 Mart'ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih etti. Bu rakam 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295'e, dün ise 6 milyon 188 bin 972 kişiye düştü.

"ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUNLAŞTI"

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarıyla ilgili son rakamları paylaşarak, "Salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Resmi sağlık kurumlarının uyarılarına vatandaşların kişisel olarak uymaları en önemli tedbirdir" ifadelerini kullandı.

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Ülkemize covid 19 virüsünün girişi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı tatil kararına çevrildi. Olası bir tatil durumunda öğrencilerinin öğrenimlerine nasıl devam edeceği konusunda ise Asfa Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bayram Kum velilerine açıklama yaparak; MyAsfa sistemi üzerinden yapılan online eğitimlerin hafta içi programlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı ve 5 saat süren toplantıda Türkiye'de eğitime ara verilmesi kararı çıktı. İlk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil edilecek. 24 Mart'tan sonra uzaktan eğitime geçilecek. Üniversiteler de 16 Mart itibari ile 3 hafta tatil edildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan kararla ara tatilin bir hafta öne alındığını kaydederek, "23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edileceğini bildiren Kalın, "Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak" dedi. Kalın, spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını da duyurdu.

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