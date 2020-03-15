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İSTANBUL KORONAVİRÜS

Koronavirüsün yeni merkezi Avrupa’dan gelenler 14 gün kuralına uymuyor: Gece kulüpleri kapatılmalı

Türkiye'de son günlerde en büyük endişe kaynaklarından biri Avrupa'dan gelenlerin karantina süresini dikkate almadan toplumun içerisine karışması oldu. Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden dönen birçok ünlünün gece kulüplerinde görülmesi tepki çekti. Sağlık Bakanlığının 'toplu ortamlardan kaçınılmalı' çağrısına rağmen başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirlerde gece kulüplerinin açık durumda olması toplum sağlığını tehlikeye atıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gece kulüplerinin açık durumda olması tepki çekiyor.
Gece kulüplerinin açık durumda olması tepki çekiyor.

Dünyayı saran koronavirüs salgınında özellikle Avrupa ülkelerinde bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'salgının merkezi artık Avrupa'dır açıklamasının ardından birçok ülke Avrupa'ya yönelik tedbirlerini arttırdı.

Bilindiği üzere Türkiye, koronavirüsün her geçen gün yayıldığı Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Bulgaristan ve Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durdurdu.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinin koronavirüs konusundaki tedbirleri çok geç aldığını vurgulayarak, "Yurt dışına giden kişilerin dönüşlerinde 14 gün kendilerini evde izole etmelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, riskli vatandaşlarımızın 60-65 yaş üstündekilerin, altta riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini istiyoruz. Çünkü, yaşlılar için daha risk oluşturduğunu biliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

  • Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen Avrupa'dan gelen bazı ünlülerin 'karantina' uyarısını dikkat almadığı görüldü. Gece kulüplerinde fotoğraflar paylaşan ünlüler, toplum sağlığını da tehlikeye attı.

GECE KULÜPLERİ TEHDİT SAÇIYOR

Toplu etkinliklerin yapılmaması konusunda uyarılara rağmen özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde gece kulüplerinin açık durumda olması ise tepki çekiyor.

SALGIN KOLAYCA YAYILABİLİR

Çok sayıda insanın bir araya geldiği söz konusu gece kulüplerinin hijyenik olmadığı ve virüsün kolayca yayılabilmesine imkan tanıdığı biliniyor.

BİRÇOK ÜLKEDE GECE KULÜPLERİ KAPATILDI

Dünyanın birçok ülkesinde AVM'ler dahil olmak üzere kafeler, sinemalar ve gece kulüpleri koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapatılıyor. Benzer bir uygulamanın Türkiye'de de alınabileceği ifade ediliyor.

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