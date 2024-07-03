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Köşeye sıkışan PKK'lı teröristlerden alçak saldırı: Mühimat depolarını patlatıp köyü ateşe verdiler

Milli Savunma Bakanlığı; Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristlerin, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamasının ardından şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada; "Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

13:09 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:13 - 3/07/2024 Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı; Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK'lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğunu duyurdu.
Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.
Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!



#PKK
#terör
#saldırı
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