Köy köy gezip oğlunu aramış

Bursa'da Umut K.'nın, 2019’da Alman sevgilisi Rebecca S.'den kaçırdığı ve 7 yıl alıkonulan 8 yaşındaki çocuğun annesinin, bugüne kadar köy köy gezerek oğlunu aradığı öğrenildi. Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve geçen ay kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuğun yabancı uyruklu annesi Rebecca S., müşteki olarak ifade verdi. Rebecca S., ifadesinde Almanya'da birliktelik yaşadığı Umut K. ile 2018 yılında N.S. ismini verdikleri çocuklarının dünyaya geldiğini anlattı.

AİLESİ BENİ HİÇ İSTEMEDİ

Rebecca S., 2019’da tatil için Türkiye’ye geldiklerini, 2-3 ay sonra Almanya’ya dönmeyi planladıklarını ancak Umut K.'nın dönmek istemediğini söyledi. Türkiye’de kalma konusunda anlaşamadıklarını belirten Rebecca, Umut K.'nın annesinin kendisini istemediğini ve hakaret ettiğini öne sürdü. Olay günü Umut ve annesinin para çekme bahanesiyle dışarı çıktığını, sağlık ocağına gittiklerini, tuvaletten döndüğünde Umut K.'nın ortadan kaybolduğunu ve şüphelenmeden eve döndüğünü anlattı.

ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Rebecca S., eve döndüğünde kapıların kilitli olduğunu ve Umut K.’ya ulaşamadığını, bu durumun şüphelerini artırdığını söyledi. Sosyal medya üzerinden annesine ulaşıp durumu anlattığını, annesinin konsolosluğa haber verdiğini belirtti. Karakolda ifade verdikten sonra bir tesise yerleştirildiğini, burada telefon bularak annesiyle yeniden iletişime geçtiğini ve annesinin de Facebook’ta yardım çağrısı yaptığını aktardı.

ÇEVRE ARAŞTIRMALARI YAPTIM

Bu paylaşımın ardından Neslihan isimli birinin kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Rebecca S., “1 ay Neslihan'ın evinde kalarak çevre araştırmasına başladım. Hatta bu süreçte Umut'un dayısı benimle iletişim kurup buraya geldi. Beni, oğlumu bulmak amacıyla köy köy gezdirdi” ifadelerini kullandı.



