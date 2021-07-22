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KÜTAHYA TÜRKİYE

Köyde aşısını olmayan tek kişiye aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya’nın İncik köyünde aşı olmayan tek kişi olan Ahmet Yılmaz’a, sağlık ekiplerince köy girişinde aşı yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Köyde aşısını olmayan tek kişiye aşı yapıldı - Kütahya haberleri
37 kişinin yaşadığı İncik köyünde Ahmet Yılmaz’a sağlık ekiplerince aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya’da merkeze 44 kilometre mesafede bulunan ve toplam 37 nüfusun yaşadığı İncik köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz’a sağlık ekiplerinin köy girişinde aşı yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

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