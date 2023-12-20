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ÖSYM duyurdu: KPSS 2023/2 tercih kılavuzu yayımlandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2023/2, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemlerinin bugün başladığını duyurdu. Peki, KPSS-2023/2 ÖSYM tercih ekranı açıldı mı, tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KPSS-2023/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

Seren Som
Seren Som
10:56 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularının başladığını bildirdi.

ÖSYM yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir."

KPSS tercihleri bugün başlıyor

Adayların, yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri
bugün saat 10.00 itibarıyla başlayacak.

KPSS tercihleri ne zaman bitecek?

Tercih işlemleri 27 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih süreci yaklaşık 1 hafta sürecek.

KPSS tercihleri nasıl yapılır?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.






#KPSS
#ÖSYM
#Kamu Personel Seçme Sınavı
#Ölçme
#Seçme ve Yerleştirme Merkezi
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