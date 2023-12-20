ÖSYM takvimi ne zaman açıklanacağı ve 2024 ÖSYM takvimi adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu kurumlarında memur olarak atanmak isteyenler KPSS sınavına katılmakta. Lisans sınavı her yıl gerçekleştirilirken, KPSS ortaöğretim (lise mezunları) ile ön lisans mezunlarının sınavları ise 2 yılda bir organize edilmektedir. ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Peki 2024 YKS sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM KPSS, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri.