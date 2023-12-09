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2024 ÖSYM takvimine göre KPSS DHBT ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi 2024 ile birlikte KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri de belli oldu. KPSS ön lisans, lisans, ve ortaöğretim sınavları Genel Kültür-Genel Yetenek şeklinde düzenlenecek. Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlaır ise ayrıca oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav takvimi paylaşıldı. Peki KPSS 2024 ne zaman? ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru ve sınav tarihleri

12:14 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS DHBT
KPSS DHBT

2024 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak. İşte detaylar...

2024 ÖSYM takvimine göre KPSS DHBT ne zaman?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

KPSS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Lisans düzeyinde yapılan KPSS sınavı başvuruları 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınacak

Ön lisans düzeyinde yapılacak KPSS sınavı başvuruları 13 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.



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