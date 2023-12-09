Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde 2024 sınav takvimini yayınladı. KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tarihleri 2024 de bununla birlikte belli oldu. Memur olmak ve resmi kurumlarda çalışmak isteyen adaylar bu yıl KPSS Lisans, Ön Lisans ve lise düzeyinde sınavlara katılım gösterebilecek. Peki, KPSS Lisans başvurusu 2024 ne zaman? KPSS lisans başvuru tarihleri 2024!