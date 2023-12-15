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TSK KPSS şartsız askeri personel alımı yapacak! İşte başvuru ekranı ve şartları

TSK askeri personel alımı başvuru ekranı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan ilanın ardından araştırılmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, TSK askeri personel alımı başvuru işlemlerini 24 Aralık'a kadar tamamlayabilecekler. Peki, TSK personel alımı şartları neler? Nasıl başvurulacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

10:18 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:14 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
TSK personel alımı
TSK personel alımı

TSK askeri personel alımı başvuru ekranı 2023 yılı alımları kapsamında araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilan ile alım yapılacak kadro, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Buna göre TSK askeri personel alımı başvuru işlemleri, 24 Aralık'ta sona erecek. Adaylar ön başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacak. KPSS şartı aranmayacak olup adayların belirtilen özel şartları taşımaları gerekecek.

TSK askeri personel alımı başvuruları ne zaman 2023?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) KPSS şartı aranmaksızın dış kaynaktan bando sınıfı için muvazzaf astsubay alımı yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bando sınıfı muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere 55 astsubay alacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 15, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 14 muvazzaf astsubay alınacak.

Yayımlanan ilana göre, muvazzaf astsubay başvuruları 4 Aralık Pazartesi günü itibarıyla başladı 24 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

TSK askeri personel alımı başvuru ekranı

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylara ANKARA’da uygulanacak sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak.

Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.

Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

TABİ OLUNACAK AŞAMALAR VE SINAVLAR

Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

1. Genel Kültür Sınavı (50 soru)

Türkçe (Dil Bilgisi, Anlatım Bozukluğu, Anlatım Bütünlüğü) - 20 soru

Türk İnkılap Tarihi (Ali İhsan Gencer, Sebahattin Özel) - 20 soru

T.C. Anayasası (Tümü) - 5 soru

2. Evrak Kontrol

3. Fiziki Değerlendirme

Adaylar için asgari boy standardı 168 cm. Ölçümler ayakkabısız yapılacak.

4. Kişilik Değerlendirme Testi



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