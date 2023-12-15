Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin savunma ve güvenlik sektöründe bilişim alanında görev alacak personel alımını Ekim ayında duyurmuştu. Başvurular 09-24 Ekim 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) olarak alındı. MSB'den alım için duyuruları takip eden adaylar yapılacak alımın iptal edildiği haberini aldı.

MSB BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İPTAL EDİLDİ

MSB bilişim personeli alımı iptal edildi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı: "Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8'inci maddesi uyarınca 09 - 24 Ekim 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilerek başvuruları alınan Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini İPTAL edilmiştir." açıklamasında bulundu.

TSK KPSS şartsız personel alımı yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personel alımı yapacağını duyurdu. TSK tarafından yayınlanan ilana göre TSK askeri personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için muvazzaf astsubay alımında KPSS şartı aranmıyor.

TSK personel alımı ne zaman?

Adaylar ön başvurularını 24 Aralık 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.







