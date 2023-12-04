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SGK personel alımı yapılacak! Alım için kadrolar duyuruldu! İşte başvuru şartları...

SGK personel alımı yapılacağı bilgisini resmi sitesi üzerinden açıkladı. Kurum tarafından yayınlanan ilan ile başvuru yapılacak alan ve kadrolar hakkında detaylar belli oldu. İşte SGK personel alımı için başvuru şartları...

00:21 - 4/12/2023 الإثنين
Yeni Şafak
SGK personel alımı yapacak
SGK personel alımı yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 75 memur alımı yapacak. KPSS puan sıralamasına göre gerçekleşecek olan memur alımında, kadro sayısının 4 katına kadar aday, sözlü sınava çağrılacak. SGK, nitelikli uzmanları bünyesine katmak için başvuruları bekliyor. İşte personel alımı için detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı ilanı paylaştı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

aşvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.


Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.


Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında gerçekleştirilecek.


Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.


Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı ilanı paylaştı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.


aşvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.


Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.


Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında gerçekleştirilecek.


Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.


Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.

#SGK
#sgk personel alımı
#e-Devlet
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SGK personel alımı yapılacak! Alım için kadrolar duyuruldu! İşte başvuru şartları...