SGK personel alımı yapılacak! Alım için kadrolar duyuruldu! İşte başvuru şartları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 75 memur alımı yapacak. KPSS puan sıralamasına göre gerçekleşecek olan memur alımında, kadro sayısının 4 katına kadar aday, sözlü sınava çağrılacak. SGK, nitelikli uzmanları bünyesine katmak için başvuruları bekliyor. İşte personel alımı için detaylar...