Kripto para borsalarından Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’nin yerli kripto para borsalarından Thodex’e yönelik soruşturma başlatılmış, illegal faaliyetleri gerekçe gösterilerek firmanın CEO’su Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu 78 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Önceki gün başlatılan ve devam eden çalışmalarda 65 şüpheli yakalanmış, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Aranan şüpheliler arasında firari CEO’nun ağabeyi Güven Özer’in, bu gece İstanbul’un Pendik’te saklandığı evde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şirketin ortakları arasında yer aldığı öğrenilen Güven Özer, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer.

Bununla birlikte aranan 78 şüpheliden 66 kişi yakalanmış oldu.

Polis, halen firari durumda olan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

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OYNAT 01:22 Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması: Faruk Fatih Özer'in 31 milyon lirasına el konuldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex vurgunuyla ilgili yaptığı açıklamada, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, 'Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 Kripto para vurgununda mağdurlar konuştu: Kaybettiğime inanmak istemiyorum Türkiye'nin en çok işlem yapan 3. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz Salı günü İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptı. Sitede üzerinden işlem yapan vatandaşların paraları ise askıya alındı. Özer'in toplamda 2 milyar lira değerinde kripto para ile kayıplara karışması sonrası, vatandaşlar şirketin Göztepe'de bulunan ofisine geldi. BiP'te paylaş

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