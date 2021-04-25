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Gündem Kripto para borsalarından Thodexin ortaklarından Güven Özer İstanbulda yakalandı
İSTANBUL

Kripto para borsalarından Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı

Türkiye’de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Önceki gün 78 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda yakalananların sayısı 66’ya yükselmiş oldu.

Haber Merkezi İHA
Kripto para borsalarından Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı
Firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’nin yerli kripto para borsalarından Thodex’e yönelik soruşturma başlatılmış, illegal faaliyetleri gerekçe gösterilerek firmanın CEO’su Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu 78 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Önceki gün başlatılan ve devam eden çalışmalarda 65 şüpheli yakalanmış, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Aranan şüpheliler arasında firari CEO’nun ağabeyi Güven Özer’in, bu gece İstanbul’un Pendik’te saklandığı evde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şirketin ortakları arasında yer aldığı öğrenilen Güven Özer, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer.
Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer.

Bununla birlikte aranan 78 şüpheliden 66 kişi yakalanmış oldu.

Polis, halen firari durumda olan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex vurgunuyla ilgili yaptığı açıklamada, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, 'Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız' diye konuştu.

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Türkiye'nin en çok işlem yapan 3. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz Salı günü İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptı. Sitede üzerinden işlem yapan vatandaşların paraları ise askıya alındı. Özer'in toplamda 2 milyar lira değerinde kripto para ile kayıplara karışması sonrası, vatandaşlar şirketin Göztepe'de bulunan ofisine geldi.


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