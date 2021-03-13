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Kripto para çetesine operasyon: Çin'e "hayali kripto para" satıyorlardı

İstanbul Silivri ve Büyükçekmece'deki 9 villaya düzenlenen operasyonda, şüphelilerin finans işinde çalıştırmak için Çin'de ilan verip Türkiye'ye getirdikleri ve pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdıkları 95'i Çin vatandaşı toplam 101 kişi de kurtarıldı. Bodrum katları çağrı merkezine dönüştürülen villalarda yapılan aramalarda 1 milyon 635 bin 425 lira, 712 cep telefonu ve çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi

Haber Merkezi AA
Yabancı uyruklu 101 kişi sınır dışı edilecek.
Yabancı uyruklu 101 kişi sınır dışı edilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna başvuran Çin vatandaşı Hongwu Z. (29) ve Kang W. (28), internet üzerinden gördükleri finans sektörüyle ilgili iş ilanına müracaat edip çalışmak için Türkiye'ye geldiklerini, işe başladıkları çağrı merkezinde Çin'de yaşayan kişilere kripto para alım satım işlemi yapma vaadiyle dolandırıcılık yapmaya zorlandıklarını, kabul etmeyenlerin pasaportlarına el konulduğunu ve 5 Mart'ta gece saatlerinde villadan kaçtıklarını söyledi.

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OYNAT 00:59
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Silivri'de site içerisinde 9 ayrı villa kiralayıp kripto para çağrı merkezi kuran şüpheliler gözaltına alındı.

Gece saatlerinde siteden gizlice çıkarak en yakın polis karakoluna giden iki çalışan, kendilerinin zorla çalıştırıldığını ve site içerisinde onlarca kişinin zorla tutulduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 ekip ve 100 polis ile operasyon gerçekleştirdi.

18 Çinli şüphelinin 101 kişiyi, pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdığı ve site dışına çıkmalarını yasakladığı belirlendi. Şüphelilerin, Çin'de yaşayan vatandaşları sahte kripto para danışmanlığı yaparak dolandırdığı tespit edilirken, operasyon anları kameralara yansıdı.

Öte yandan, operasyonda 1 milyon 500 bin lira para, 712 cep telefonu, 112 bilgisayar, 677 sim kart, para sayma makinesi ve çok sayıda harddiske el koyuldu.


  • Başkonsolosluğun olayı polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Büyükçekmece ve Silivri'de belirlenen adreslere 30 ekip ve 100 polisle operasyon düzenleyen ekipler, Çin uyruklu 18 şüpheliyi yakaladı.

Çağrı merkezinde pasaportlarına el konularak zorla çalıştırılan 4'ü Kazakistanlı, 2'si Türkmenistanlı, 95'i de Çin vatandaşı toplam 101 kişi kurtarıldı.

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Operasyon polis kamerasına yansıdı

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin adreslere düzenlediği operasyon görüntülerinde, koçbaşı ile kapıların kırılarak evlere girildiği, aramalarda çok miktarda para ve cep telefonu bulunduğu, villaların bodrum katlarının çağrı merkezine dönüştürüldüğü yer alıyor.

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Yaklaşık 2 milyon lira ele geçirildi

9 villada yapılan aramalarda, 1 milyon 635 bin 425 lira, 23 bin 792 yuan, 4 bin 20 Filipin pesosu, 238 dolar, 50 avro, çeşitli Asya ülkelerine ait 29 para, 123 pasaport, 32 kimlik, ikamet izni, sürücü belgesi, 712 cep telefonu, 64 masaüstü ile 48 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 677 sim kart, 30 taşınabilir bellek, 12 harddisk, 10 banka işlemlerinde kullanılan e-imza, 2 para sayma makinesi, 2 telsiz, 43 muhtelif banka kartı ele geçirildi.

  • Operasyon kapsamında kurtarılan yabancı uyruklu 101 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 12'si yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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