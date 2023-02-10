Kritik süre 72 saat değil: 'Hipotermi ölümü geciktirebilir'

Kurtarma çalışmalarında 72 saat kritik süre olarak dillendirilse de bu sürenin bitmediği belirtildi. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için en büyük tehlike hipotermi. Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, “Ciddi ezilme, sıkışma durumu yoksa hipotermi temel yaşamsal fonksiyonları koruyabilir. Küçük vücuda sahip çocuklar daha iyi durumda olabilir ama sesleri çıkmayabilir. Umudumuzu kaybetmeyelim” diye konuştu. Soğukta enkazdan çıkarılan her depremzedeyi mutlaka bir doktorun görmesi gerektiğini vurgulayan Keskin, “‘Öldü’ denilmemeli. Hipotermiye girmiş birinin nabzı ve tansiyonu çok düşük olduğu için hissedilmeyebilir ama aslında iyi bir ilkyardım ile hayata dönebilir. Hatta hipotermi bazen ölümü geciktirebilir” diye konuştu. Keskin, enkazdan çıkarılan kişinin yakınlarına da şu uyarıda bulundu: “Ezilme ve refeeding sendromları daha geç ortaya çıkabilir, böbrek yetersizliği ve ciddi mineral kayıplarına neden olabilir. Asla eve götürmeyin, önce hastaneye götürün.”