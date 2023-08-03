Kritik Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün: Yeni Genelkurmay Başkanı belli olacak

YAŞ toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına; Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.





YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.





Genelkurmay Başkanı belirlenecek





YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri, Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.





Terfi ve atamalar ele alınacak





Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının, Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.























