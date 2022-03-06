Kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi işin art arda temaslarda bulunuyor. Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Erdoğan, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda ile de görüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.

Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.

ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasisi devam ediyor. Son olarak bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik önemde bir görüşme gerçekleştiriyor. İki liderin görüşmesi bir saat sürdü.