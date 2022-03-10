Kritik zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna mesajı: Diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba’nın katılımıyla Antalya’da düzenlenen üçlü barış zirvesi sona erdi.

Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu mesajında Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, @AntalyaDF marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba’yla üçlü formatta görüştük.



Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi.



Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/vduq227Ufi REKLAM March 10, 2022

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