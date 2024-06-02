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Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından çıkarılan kişi konuştu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, sekiz kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan Korkut Yılmaz, "7-8 kişiydik. Sabah erken saatlerde hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra bina çöktü" diyerek nasıl hayatta kaldığını anlattı.

12:23 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 12:25 - 2/06/2024 Pazar
DHA
Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz
Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz

Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü. Enkaz altından çıkarılan Korkut Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, sekiz kişi yaralandı.

"Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm"

Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz
"7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm"
dedi.

İstanbul'da bina çöktü: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı, arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de bina çöktü: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



#Küçükçekmece
#İstanbul
#Bina çökme
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