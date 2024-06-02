|
Gündem

Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki apartman güvenlik nedeniyle yıkılıyor

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın yanında bulunan, AFAD ve belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemeler sonucu riskli olduğu tespit edilen 4 katlı apartman da güvenlik amacıyla yıkılıyor.

23:27 - 2/06/2024 Pazar
AA
Yıkım kararı sonrası bazı bina sakinleri akrabalarının yanına gitmiş, bazıları ise çevredeki otellere yerleştirilmişti.
Yıkım kararı sonrası bazı bina sakinleri akrabalarının yanına gitmiş, bazıları ise çevredeki otellere yerleştirilmişti.

Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 4 katlı apartman da yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle ekipler tarafından yıkılıyor.

Ekipler, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın yanındaki 4 katlı apartmanda incelemesini bitirdi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından ekipler binanın kontrollü yıkımına başladı.

AFAD ve belediye ekipleri, çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda inceleme yapmış, yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılmasına karar vermişti. Bina sakinleri kontrollü olarak apartmana girerek bazı değerli eşyalarını almışlardı. Yıkım kararı sonrası bazı bina sakinleri akrabalarının yanına gitmiş, bazıları ise çevredeki otellere yerleştirilmişti.


#Küçükçekmece
#apartman
#AFAD
#yıkım
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akpazar seçim sonuçları için seçmenler sandık başına gitti! Seçimi kim kazandı?