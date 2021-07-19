Gündem Küçükçekmecede korkunç iddia Çocuğunu tavana asarak dövdüğü söylenen baba gözaltına alındı
İSTANBUL

Küçükçekmece'de korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdüğü söylenen baba gözaltına alındı

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddia eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğu ve annesini koruma altına aldı. Babanın çocuğunu dövdüğü iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.

Haber Merkezi DHA
Küçükçekmecede korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdüğü söylenen baba gözaltına alındı
Küçükçekmece'de çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dinar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede çocuğunu tavana asarak dövdüğünü gören mahalle sakinleri olayı hem videoya çekti ardından da polis ekiplerine haber verdi.

Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen T.K. isimli babayı gözaltına aldı.

  • Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğunu ve annesini koruma altına aldı.

DHA

YAŞANANLAR MAHALLE SAKİNLERİNİN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir mahalle sakini ailenin yaşadığı dairede olup bitenleri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler de içeriden ağlayan çocuk seslerinin geldiği duyuluyor. Mahalle sakinlerinin bağırdığını gören ve baba T.K. olduğu iddia edilen bir kişinin ise balkon kapısının hızla kapattığı görülüyor.

Görüntülerin sonunda ise kamera ile çekim yapan kişinin "Şimdi ben bunu polise göndermeyeceğim mi, polisi çağırmayacağım mı?" dediği duyuluyor.

DHA

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