Küçükçekmece'de korkutan yangın: Yükselen dumanlar her yeri sardı

Küçükçekmece, Florya'da lastik tamiri yapan iki katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler hurda lastiklerin bulunduğu depoya da sıçradı. İhbar üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinden Cemile Şanlı, gazetecilere, iş yeri ile ilgili daha önce belediye ve zabıtaya şikayet dilekçeleri verdiğini belirterek, binada birçok yanıcı madde bulunduğunu öne sürdü.