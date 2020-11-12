Küçükçekmece'de parktaki skandalla ilişkin terör soruşturması yapılıyor

Küçükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da tamamlanan Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı yenileme çalışmalarıyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Paylaşımda terör örgütünün sembolünü anımsatan yer döşemesi üzerinde spor aletlerinin olduğu bir fotoğraf kullanıldı.

DHA Kaymakamlık tarafından soruşturma da açılan görseller, belediye ekipleri tarafından sökülmüştü.

Belediyenin "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz" mesajıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada sürede tepki çekti. İçişleri Bakanlığı'na gelen ihbarlar Küçükçekmece Kaymakamlığı'na ulaştırıldı. Kaymakamlık dün yerinde inceleme yaparak, örgütsel anlam içeren sembollerin kaldırılmasının sağlandığını bildirdi.

GÜNDEM Terör örgütü YPG paçavralı parka soruşturma

Soruşturma başlatıldığını belirten Küçükçekmece Kaymakamlığı ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı.

GÜNDEM CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası

Parkta terör örgütünün sembollerinin kullanıldığı tespitiyle başlatılan soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında söz konusu projeyi sunan veya onaylayan kişilerin kimlikleri tespit edilerek, terör bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Parkın yenileme çalışmalarını yapan taşeron firma ve işçilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi. İşçilerin ifadelerinde "bize söylenildiği gibi yer döşemelerini yaptık" dedikleri belirtildi.