Küçükçekmece'de polis ile şüpheliler arasında arbede: Dört gözaltı

Olay, dün öğlen saatlerinde İstiklal Caddesinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetim sırasında şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı otomobil durduruldu. Araçta bulunan C.K, U.K, S.G. ve B.G. ile polisler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre şüphelilerden B.G. otomobilde arama yapmak isteyen polis memuru S.A.'ya yumruk attı. Çıkan arbede sırasında şüphelilerden C.K. ise polis memuru O.B.'nin şarjörünü aldı. Polis ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.