|
Gündem

Küçükçekmece'de polis ile şüpheliler arasında arbede: Dört gözaltı

Küçükçekmece'de denetim yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bulunan bir kişi, araçta arama yapmak isteyen polis memuruna yumruk atınca arbede çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

18:04 - 13/05/2024 Pazartesi
DHA
İstanbul
İstanbul

Küçükçekmece'de iddiaya göre denetim yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bulunan bir kişi, araçta arama yapmak isteyen polis memuruna yumruk atınca arbede çıktı.


Otomobilde bulunanlar gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün öğlen saatlerinde İstiklal Caddesinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetim sırasında şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı otomobil durduruldu. Araçta bulunan C.K, U.K, S.G. ve B.G. ile polisler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre şüphelilerden B.G. otomobilde arama yapmak isteyen polis memuru S.A.'ya yumruk attı. Çıkan arbede sırasında şüphelilerden C.K. ise polis memuru O.B.'nin şarjörünü aldı. Polis ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




#İstanbul
#emniyet
#Küçükçekmece
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
150 bin TL evlilik kredisi ödeme tarihleri belli oldu: 8 bin 563 kişi başvurdu! Faizsiz düğün parası ne zaman başlıyor?