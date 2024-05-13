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Otoyol inşaatında vinç devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç devrilmesi sonrası meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17:53 - 13/05/2024 Pazartesi
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Otoyol inşaatında vinç devrildi
Otoyol inşaatında vinç devrildi
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç devrilmesi sonrası meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İş kazası, Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadükte bulunan köprü üzerine hazır kolon taşıyan vinç bir işçinin üzerine devrildi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#otoyol
#kaza
#vinç
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