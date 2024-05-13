Otoyol inşaatında vinç devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Çin'de günlerdir devam eden şiddetli yağışlar çok sayıda kaza meydana getirdi. Bunlardan biri de bir gökdelen inşaatının istinat duvarına kurulan dev vincin duvarın yıkılmasıyla yerle bir olmasıydı. O anlar ise kameraya bakın nasıl yansıdı...