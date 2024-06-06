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Kuduz köpek ısırdı: Karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa Şahin (44), kuduz köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalle sakinleri tarafından kurtarılan talihsiz adam, karantinaya alındı.

13:48 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:51 - 6/06/2024 Perşembe
DHA
Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başlatıldı.
Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başlatıldı.

Şanlıurfa’da kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa Şahin (44), karantinaya alındı


Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.


Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan başıboş köpek sorunu ile ilgili konuştu: Önceliğimiz sahiplendirme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz. Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Ama sağlık sayım yapılamadığı için iki katı olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte kuduz tehdidi de büyüyor. Çok daha acı tablolarla karşılaştık. Bir de şunu çok açık kabul etmemiz lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler ülkemize gelecek turistleri uyarmaya başladı. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Hayvanları koruma kanununu biz çıkardık. Sahipsiz köpek sayısını yakala kısırlaştırmak metoduyla çözmek istedik ama olmadı. Şu anda bizim artık bu sorunu köklü bir şekilde çözmemiş şarttır. Bu sorunu çözmüş ülkeleri inceliyoruz. Gerçek şudur. Toplumun çok büyük bir kesimi sokakların güvenli hale gelmesini istemektedir. Bu çığlığa kayıtsız kalamayız. Sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini istiyoruz.


#kuduz hastalığı
#şanlıurfa
#Başı boş köpek
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